Саакашвили без гражданства: я буду бороться

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Михаил Саакашвили записал видеообращение к народу Украины, в котором напомнил, что живет в стране уже более 13 лет, участвовал в трех революциях и чувствует себя более украинцем, чем большинство нынешних членов Рады.



"Сейчас идет попытка заставить меня стать беженцем, этого не произойдет! Я больше не останусь и не изменю статус, я буду бороться за свое законное право на возвращение в Украину!" — заявил Саакашвили.

Он считает, что лишение его украинского гражданства является прямым сигналом для общества, что "в Украине уже не будут продолжены игры по имени демократия".

Дважды лишенный гражданства

Ряд зарубежных СМИ (Financial Times, Foreign Policy, Politico) обратили внимание в четверг на новость о решении президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства страны бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как отмечает Politico, миграционные власти не назвали точной причины отказа экс-лидеру Грузии в украинском гражданстве, однако, как пишет Financial Times, это произошло из-за того, что Саакашвили "не обнародовал данные о проведении уголовного расследования против него в Грузии". Sputnik напоминает, что в ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.

Фантастическая трагикомедия

Мировые издания отмечают, что ранее грузинский политик числился в союзниках украинского президента, но после отставки с поста губернатора Одесской области перешел в разряд оппонентов.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", — иронично прокомментировал ситуацию премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей страничке в "Фейсбуке".

Все это, по мнению главы правительства, неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию.

"Show must go on", — констатировал Медведев.

А есть ли у него вообще гражданство?

"Неясно, есть ли у Саакашвили гражданство другой страны (его жена, Сандра Рулофс, гражданка Нидерландов), или человек, который когда-то управлял страной, теперь вовсе не имеет никакого гражданства", — отмечает Foreign Policy.

Между тем, сам Саакашвили о своем правовом статусе сказал: "У меня есть только одно гражданство, у меня — Украина, и я не буду ее лишен!"

За что?

Генеральная прокуратура Грузии предоставила украинской стороне факты, которые бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили скрыл при получении гражданства Украины, заявил в среду член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, желающее получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные данные, солгало, представило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии.

"Недавно, Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

"Вместо ежедневной работы на благо Одессы и одесситов, вместо того, чтобы сделать Одесскую область локомотивом реформ — Михаил тратил время лишь на самопиар. Думаю, что Михаил статус гражданина Украины не очень то и ценил. Скорее он использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию", — считает Геращенко.

Между тем, мировые подчеркивают, что Саакашвили лишился гражданства "через день после того, как Дональд Трамп предположил в твите, что Украина пыталась подорвать его избирательную кампанию, поддержав Хиллари Клинтон" и "через несколько часов после того, как Саакашвили поместил твит о том, что украинские власти должны сами винить себя" в этом.