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Лукашенко: учения "Запад-2017" являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей
27.07.2017 11:13 — Новости Политики | БелТА
Во время совещания
27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Учения "Запад-2017" являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время мероприятия глава государства коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - подчеркнул Президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что учения носят оборонительный характер. "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения", - резюмировал он.-0-
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Лукашенко: учения "Запад-2017" являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей
27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Учения "Запад-2017" являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей. Об этом заявил Президент...
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