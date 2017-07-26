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Лукашенко: учения "Запад-2017" являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей

27.07.2017 11:13 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: учения "Запад-2017" являются открытыми, и Беларусь приглашает огромное количество наблюдателей
Во время совещания

27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Учения "Запад-2017" являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия глава государства коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - подчеркнул Президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что учения носят оборонительный характер. "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения", - резюмировал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Учения "Запад-2017" являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей. Об этом заявил Президент...

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