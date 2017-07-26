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Лукашенко: учения «Запад-2017» прозрачные и открытые
27.07.2017 13:02 — Новости Политики | БДГ
По словам Александра Лукашенко, учения «Запад-2017» максимально открыты, на них приглашено огромное количество международных наблюдателей. Президент завил об этом 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.
«Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы: и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем всё объяснили, - подчеркнул президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите».
Лукашенко подчеркнул, что учения носят оборонительный характер.
Напомним, что 24 июля Министерство обороны сообщило о
Учения будут походить с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы порядка 12 700 военнослужащих (из них 3000 - от российских Вооруженных сил) и до 680 единиц боевой техники.
На учения приедут порядка 80 международных наблюдателей. Из-за резкой критики соседних государств Беларусь приняла решение
Отметим, что генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе,
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P.S.
Белорусская Военная доктрина гласит, что приоритетным направлением в коалиционной военной политике страны является укрепление системы коллективной безопасности и развитие отношений с Россией. Совместные же учения с Россией проводятся раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России, отметил глава Минобороны, сообщает
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По словам Александра Лукашенко, учения «Запад-2017» максимально открыты, на них приглашено огромное количество международных наблюдателей. Президент завил об этом...
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