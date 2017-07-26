Лукашенко: учения «Запад-2017» прозрачные и открытые

По словам Александра Лукашенко, учения «Запад-2017» максимально открыты, на них приглашено огромное количество международных наблюдателей. Президент завил об этом 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

«Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы: и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем всё объяснили, - подчеркнул президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите».

Лукашенко подчеркнул, что учения носят оборонительный характер.

Напомним, что 24 июля Министерство обороны сообщило о прибытии в Беларусь российских военных, которые будут принимать участие в учениях «Запад-2017».

Учения будут походить с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы порядка 12 700 военнослужащих (из них 3000 - от российских Вооруженных сил) и до 680 единиц боевой техники.

На учения приедут порядка 80 международных наблюдателей. Из-за резкой критики соседних государств Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Отметим, что генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, не исключил , что Россия может использовать сентябрьские учения «Запад-2017» в Беларуси в качестве «троянского коня»: после учений здесь могут оставить оружие, что вызывает опасения у европейских союзников Америки, сказал он в интервью Reuters .

Ранее министр обороны Андрей Равков заявил , что проведение в Беларуси совместных с Россией военных учений «Запад-2017», равно как и передислокация военных частей из глубины России к белорусско-российской границе не несут угрозы суверенитету Беларуси.

Президент Литвы Даля Грибаускайте также раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями.

P.S.