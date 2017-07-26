Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет осенью в Минске

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сессия Совета коллективной безопасности пройдет осенью в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: страны ОДКБ защитят свои интересы только общими усилиями

В четверг глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности. На мероприятии в числе других рассматриваются вопросы деятельности системы коллективной безопасности в ОДКБ, где Беларусь в настоящее время председательствует.

"От Беларуси всегда ждут эффективного председательства. Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности", — сказал Лукашенко, слова которого цитирует пресс-служба главы государства.

На совещании Лукашенко сообщил, что председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности.

Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало в заключении Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия (1993 года). Договор вступил в силу по завершении процессов национальной ратификации 20 апреля 1994 года.

Совет коллективной безопасности является высшим органом ОДКБ. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

В состав Совета входят главы государств-членов.

В 2017 году председательствующей в ОДКБ страной является Беларусь, президент страны Александр Лукашенко выступает и главой Совета коллективной безопасности.