Беларусь уделяет огромное внимание развитию отношений с Турцией - Макей

Во время встречи

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет огромное внимание развитию отношений с Турцией. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с министром лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейселем Эроглу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Турция является для нас наиважнейшим партнером в этом регионе, и мы уделяем развитию отношений с вашей страной огромное внимание, придаем большое значение", - подчеркнул Владимир Макей.

В Минске 26-27 июля проходит 9-е заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии. Владимир Макей отметил, что Беларусь считает это эффективным инструментом по организации всестороннего взаимодействия и рассматривает как важный шаг по практической реализации договоренностей, достигнутых между странами на уровне глав государств.

"Предыдущее заседание межправкомиссии состоялось четыре года назад. Ее решения выполнены, это позволило нам существенно увеличить объемы взаимной торговли, интенсифицировать инвестиционное сотрудничество, расширить договорно-правовую базу", - обратил внимание глава МИД.

Во время нынешнего заседания будут обсуждены важные меры по развитию двустороннего сотрудничества и подписаны соответствующие документы. По словам Владимира Макея, протокол заседания станет своего рода дорожной картой в развитии взаимодействия между странами на среднесрочную перспективу. "Мы, белорусская сторона, в частности, намерены обеспечить строгий контроль за выполнением всех договоренностей, которые будут достигнуты", - заявил дипломат.

Во время визита Вейселя Эроглу в Беларусь также проходят заседание белорусско-турецкого совета делового сотрудничества и бизнес-форум. "Мы считаем, что эти мероприятия действительно позволят придать ускорение развитию всестороннего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул белорусский министр.-0-