Что сказал Лукашенко об оптимизации и дисциплине в силовых структурах

По мнению Александра Лукашенко, на данном этапе вопрос оптимизации силовых структур является принципиальным, как и дисциплина в их рядах.

Об этом президент заявил в ходе совещания с руководителями Госсекретариата Совета Безопасности, сообщает официальный сайт президента Беларуси..

Лукашенко заверил, что в нынешнем году будет определен и приведен в соответствие уровень численности силовых структур. Президент уверен, что в дальнейшем эту задачу будут решать сами руководители ведомств, и их деятельность будет контролироваться на высшем уровне.

Лукашенко коснулся также вопроса о дисциплине в силовом блоке. Он отметил, что граждане Беларуси живут в спокойной и безопасной обстановке, где «на запросы людей отвечает власть», и в основе этого лежит дисциплина.

От «людей в погонах», по его словам, зависит очень многое, им до всего должно быть дело. Своим поведением военнослужащие должны контролировать обстановку везде, где бы ни находилась, оказывать помощь, решать другие вопросы.

Напомним, 27 июля проходит совещание Госсекретариата Совбеза, на котором белорусский президент еще раз напомнил, что учения «Запад-2017» будут проходить прозрачно и открыто .

Кроме того, Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам проконтролировать ряд вопросов уборочной кампании.