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Савченко хочет стать президентом Украины

27.07.2017 15:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о планах участвовать в президентских выборах в Украине, сообщает интернет-изданию "Главком".

Выборы главы государства, а также в парламентские состоятся в соседней стране в 2019 году.

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного — 2,5 миллиона гривен (около 96,5 тысячи долларов), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду (в выборах президента — Sputnik), а как дальше — будет видно", — сказала Савченко.

Кроме того, политик подтвердила свои намерения принять участие в выборах в Раду. Напомним, в июле Минюст зарегистрировал ее новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Скажем так, я бы повела на них свою партию. Я декларирую такую ​​концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда", — добавила она.

Ранее Савченко в прямом эфире местного телеканала "простыми словами" рассказала о ситуации в стране. Так, народный депутат за 20 секунд 11 раз употребила матерные выражения.

Российский суд приговорил Савченко к 22 годам за причастность к убийству журналистов  ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе в июне 2014 года. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы зарегистрироваться кандидатом на пост главы государства, ей необходимо собрать 100 тысяч долларов.

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