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У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера

28.07.2017 08:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси: из-за демаркации белорусско-украинской границы Украина потеряла 100 метров своей территории, а аграрии республики опустошают озера Волыни.

У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера
© Sputnik / Виктор Толочко
Киев и Минск договорились о завершении демаркации госграниц

Демаркация на белорусско-украинской границе была начата в 2015 году. К настоящему времени более 400 километров вынесены на местность, определены места почти 980 пограничных знаков.

"Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли", – заявила Савченко изданию "Главком".

Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни – Шацким и Ратновским озерам.

"Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси", – сказала депутат.

При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.

Как ранее неоднократно заявляли украинские ученые, уровень воды в данных озерах снизился в среднем на полтора метра. Это связывают с разработкой на территории Беларуси Хотиславского карьера, где добывается кварцевый песок.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат констатирует, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.

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