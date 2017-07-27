У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси: из-за демаркации белорусско-украинской границы Украина потеряла 100 метров своей территории, а аграрии республики опустошают озера Волыни.



© Sputnik / Виктор Толочко Киев и Минск договорились о завершении демаркации госграниц

Демаркация на белорусско-украинской границе была начата в 2015 году . К настоящему времени более 400 километров вынесены на местность, определены места почти 980 пограничных знаков.

"Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли", – заявила Савченко изданию " Главком ".

Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни – Шацким и Ратновским озерам.

"Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси", – сказала депутат.

При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.

Как ранее неоднократно заявляли украинские ученые, уровень воды в данных озерах снизился в среднем на полтора метра. Это связывают с разработкой на территории Беларуси Хотиславского карьера, где добывается кварцевый песок.