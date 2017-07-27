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У Савченко есть претензии к Беларуси: забрали 100 м земли, осушают озера
28.07.2017 08:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что у нее есть претензии к властям Беларуси: из-за демаркации белорусско-украинской границы Украина потеряла 100 метров своей территории, а аграрии республики опустошают озера Волыни.
© Sputnik / Виктор Толочко
Демаркация на белорусско-украинской границе
"Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо: мы потеряли 100 метров своей земли", – заявила Савченко изданию "
Она также отметили, что есть вопросы и по водоемам, расположенным в Волыни – Шацким и Ратновским озерам.
"Озера опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси", – сказала депутат.
При этом Савченко отметила, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.
Как ранее неоднократно заявляли украинские ученые, уровень воды в данных озерах снизился в среднем на полтора метра. Это связывают с разработкой на территории Беларуси Хотиславского карьера, где добывается кварцевый песок.
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Депутат констатирует, что пока у нее нет той власти в стране, чтобы решить эти вопросы.
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