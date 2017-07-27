Антироссийский билль: сенат США одобрил санкции против России

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования: за документ высказались большинство из 100 сенаторов.



© AP/ Жаклин Мартин И снова санкции: следующий этап конфронтации РФ и США

Во вторник этот документ подавляющим большинством (419 против 3) приняла палата представителей конгресса, теперь он ложится на рабочий стол президента США Дональда Трампа.

Сложный выбор Трампа

Американские издания, освещающие новый закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, который в четверг был одобрен в сенате США, обращают внимание на сложную ситуацию, в которой оказался президент Трамп.

Как отмечает газета New York Times, администрация Трампа неоднократно указывала, что для более плодотворного дипломатического сотрудничества с Москвой требуется гибкость, которая будет невозможна в свете нового билля, отнимающего у главы государства единоличное право ослабления санкций. В то же время в беседе с журналистами помощники президента признали, что наложенное на законопроект вето будет выглядеть "неловким" с политической точки зрения, учитывая расследования о так называемых "российских связях" команды Трампа. Резюмируя эти соображения, газета называет возможное вето "политическим динамитом".

Предлаю сенату США сшить на Хеэлоуин костюмы российской угрозы в виде логотипа РТ. Типа, такие pic.twitter.com/0Kd2TMSkK1 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 27 июля 2017 г.

​Газета Wall Street Journal отмечает, что исходя из итогов голосования, конгресс сможет без труда преодолеть президентское вето: в верхней палате против билля высказались только два сенатора. Согласно данным на сайте сената США, против принятия законопроекта проголосовали сенатор от штата Кентукки республиканец Рэнд Пол и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который примыкает к Демократической партии и в 2016 году был одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

В ожидании раскола

Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".



© Sputnik/ Сергей Пушкин Политолог об ужесточении санкций США против РФ: все только ухудшается

Деловое издание напоминает, что против законопроекта уже резко высказались некоторые лидеры европейских стран. По мнению экспертов, новый американский билль, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, который был принят конгрессом и одобрен сенатом, может вызвать раскол между США и Евросоюзом в этом вопросе.

Лоббистскую деятельность за отказ от билля вели также американские энергетические компании, выражавшие озабоченность угрозой деловым и партнерским отношениям с российской стороной, которую несет с собой новый закон.