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Премьер Пакистана ушел в отставку, а его ждали в Минске
28.07.2017 12:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Премьер Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку после того как члены Верховного суда единогласно проголосовали за отстранение его от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи.
© Фото: Официальный сайт премьер-министра Пакистана
Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, из которых следовало что два сына премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа и его дочь владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.
В итоге был собран десятитомный доклад, который изучила специальная комиссия Верховного суда. Суд постановил начать уголовное дело против премьера.
Немедленно после вердикта Верховного суда Мохаммад Наваз Шариф подал в отставку с поста премьер-министра. Несмотря на то, что у него есть серьезные претензии к выводу судей.
Отстраненный премьер проводит совещание с соратниками, по итогам которого может быть объявлено имя нового главы правительства.
Между тем, на август планировался визит Шарифа в Беларусь. Договоренность об этом была достигнута на встрече Шарифа с президентом Беларуси во время Шанхайского саммита.
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Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф должен был по приглашению белорусского лидера посетить Беларусь в августе.
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