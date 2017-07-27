Россия ответила на санкции США

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Российская сторона адекватно ответила на очередные санкционные меры США, о которых было объявлено накануне. МИД РФ выступил с заявлением, в котором Россия предлагает США до 1 сентября привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.



© REUTERS Aaron P. Bernstein Антироссийский билль: сенат США одобрил санкции против России

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Также МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В своем заявлении российский МИД высказал убежденность, что американский закон о новых санкциях против России ставит целью создание недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Политолог об ужесточении санкций США против РФ: все только ухудшается

"Новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате.