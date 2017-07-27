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Россия ответила на санкции США

28.07.2017 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Российская сторона адекватно ответила на очередные санкционные меры США, о которых было объявлено накануне. МИД РФ выступил с заявлением, в котором Россия предлагает США до 1 сентября привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.

Россия ответила на санкции США
© REUTERS Aaron P. Bernstein
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Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Также МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В своем заявлении российский МИД высказал убежденность, что американский закон о новых санкциях против России ставит целью создание недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике.

Россия ответила на санкции США
© Sputnik/ Сергей Пушкин
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"Новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате.

 
Теги: Минск
 
 
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