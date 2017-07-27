Рогозин возвращается в Москву из Минска регулярным рейсом

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению, но румынские власти не пропустили борт в свое воздушное пространство и самолет с пассажирами, включая политика, был вынужден сесть в Минске.

Рогозин регулярным рейсом возвращается в Москву. Борт в столицу России вылетел из Минска с 30 минутным опозданием, передает корреспондент Sputnik.

В пятницу румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Власти России приняли решение совершить посадку в Минске, исходя из объемов топлива.

Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших самолет РФ.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Из-за действия румынских властей пострадали не только 165 пассажиров, летевших из Москвы в Кишинев, но и 170 человек, которые в столице Молдовы ожидали вылета обратного рейса.