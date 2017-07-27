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Додон о развороте самолета Рогозина: это антироссийская политика

28.07.2017 17:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Инцидент, который произошел в пятницу с самолетом, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, президент Молдовы Игорь Додон назвал четкой антироссийской политикой, которая спровоцирована парламентским большинством Молдовы.

Додон о развороте самолета Рогозина: это антироссийская политика
CC BY-SA 3.0 / Sergey Kustov / Initial climbout of an S7 Airlines
Самолет S7 продолжит полет в Кишинев без Рогозина в 17:30

Власти Румынии в пятницу не разрешили рейсовому самолету, в котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, пролететь над территорией страны. Рейс приземлился в Минске.

"То что, происходит последние дни, — это четкая антироссийская политика правительства Молдовы и парламентского большинства. Провокация направлена против России", — высказался глава страны.

Додон выразил желание, что это не приведет с дестабилизации отношений между Россией и Молдовой. А также отметил, что из-за этих действий пострадали обычные граждане Румынии, которые были вынуждены четыре часа провести в ожидании в самолете.

"Действуют исподтишка против простых граждан", — сказал он. На борту самолета находились более 160 пассажиров, включая 11 детей, еще 170 человек в кишиневском аэропорту ждали вылета в Москву.

Додон отметил, что в субботу примет участие в запланированном мероприятии, посвященном юбилею миротворческой операции в Приднестровье.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению президента Молдовы, провокация направлена против России и спровоцирована парламентским большинством Молдовы.

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