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Белый дом заявил, что Трамп подпишет закон санкциях в отношении России
29.07.2017 08:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет законопроект об усилении антироссийских санкций — в него внесены правки с учетом мнения президента.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"Президент Дональд Трамп прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", — сообщила пресс-служба Белого дома в своем заявлении.
В четверг Сенат США принял закон об усилении санкционных мер против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.
Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).
© AP/ Жаклин Мартин
Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".
В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".
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В соответствии с заявлением Белого дома, в ближайшее время президент США подпишет законопроект об усилении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.
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