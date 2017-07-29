МИНСК, 30 июл — Sputnik. Процедура запуска Евросоюзом санкционного процесса в отношении Польши "принята к сведению", говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Ранее Еврокомиссия инициировала запуск санкционной процедуры в отношении Польши из-за принятой в стране судебной реформы, которая идет вразрез с законодательством ЕС.



© Pixabay Польский Сенат одобрил скандальный законопроект о реформе суда

"Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена", — отмечается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что готово предоставить ЕК содержательный ответ и признало, что роль председателей судов в стране носит в большинстве своем административный характер, и принимаемые ими действия не влияют на правовое положение сторон.

"Именно судьи занимаются конкретными делами и всегда решают важные процедурные вопросы", — подчеркнуло МИД.

Ранее ЕК заявляла, что запустит санкционную процедуру в том случае, если закон о работе всеобщих судов будет принят, а также готова лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС, как только в стране будут отстранены или отправлены в отставку судьи верховного суда. Польским властям направлена официальная рекомендация, дающая один месяц на снятие претензий.

Сейм и сенат Польши ранее приняли три закона, направленные на реформирование работы Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. Позже президентом страны Анджеем Дудой были внесены поправки в документы, однако оппозиция считает законы недемократичными.