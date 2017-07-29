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Саакашвили усомнился в подлинности подписи своей анкеты о гражданстве

30.07.2017 12:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал проверить подлинность подписи на анкете о получении украинского гражданства, которую он заполнял.

"Впопыхах нарисованная "моя подпись" под анкетой на получение гражданства не имеет ничего общего с оригиналом", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook и потребовал провести графологическую экспертизу.

В эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" Саакашвили отметил, что действия президента Украины Петра Порошенко против него только объединили украинскую оппозицию, и после прибытия в Украину Саакашвили может сместить нынешнего президента страны.

"Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты", — подчеркнул Саакашвили.

В минувшую среду Миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишается украинского гражданства из-за предоставления недостоверных данных в анкете. Сам экс-президент Грузии сейчас находится со своей семьей в США, ранее он заявил, что лишение его гражданства Украины стало результатом политической борьбы внутри страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Он также пригрозил сместить Порошенко с поста президента Украины после своего возвращения из США.

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