Трамп и Абэ по телефону договорились усилить давление на КНДР

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре обсудили ядерную проблему Корейского полуострова и договорились об усилении давление на КНДР.



© Sputnik Илья Питалев КНДР снова провела запуск баллистической ракеты в Японском море

Пхеньян усиленно разрабатывает ядерные и ракетные вооружения, проводит их испытания, несмотря на санкции СБ ООН и отдельных стран, и утверждает, что с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанесли удар по любой точке планеты. Данная ситуация беспокоит мировое сообщество и заставляет искать пути мирного решения проблемы.

"Лидеры согласились в том, что Северная Корея является большой и растущей прямой угрозой Соединенным Штатам, Японии, Республике Корея и другим странам, ближним и дальним. Президент Трамп и премьер-министр Абэ выразили приверженность усилению экономического и дипломатического давления на Северную Корею, а также тому, чтобы убедить другие страны последовать их примеру", — говорится в сообщении Белого дома.

​Трамп также выразил "железные" обязательства по защите Японии и Южной Кореи, сообщили в Белом доме.

Последняя капля

Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.

Япония сообщила, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. В небе над Хоккайдо была заснята светящаяся точка на ночном небе, падающая в море. Предполагается, что ракета упала всего в 170 километрах от Хоккайдо.

Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километра и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Демонстрация силы

Между тем, многие СМИ обратили внимание на пролет двух сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США над Корейским полуостровом после того, как КНДР провела пуски ракет.



© Sputnik Евгений Биятов Япония и США провели учения в ответ на очередной пуск ракеты КНДР

Газета Guardian пишет, что это была "демонстрация силы".

Издание Wall Street Journal указывает, что это был "прямой ответ" на испытания КНДР, отмечая, что американские ВВС совершили десятичасовую миссию совместно с истребителями Южной Кореи и Японии. Газета также приводит слова командующего Тихоокеанских ВВС США Терренса О'Шонесси, который заявил о "быстрой, смертоносной и сокрушительной силе", которую США и их союзники применят в ответ на действия КНДР, если это понадобится.

Газета Financial Times также отметила призывы американской стороны к Китаю сделать больше для решения проблемы КНДР и действовать "агрессивнее" в отношении Пхеньяна.