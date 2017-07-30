МИНСК, 31 июл — Sputnik. Москва намерена к сентябрю уровнять численность персонала американской миссии с российской — по 455 человек с каждой стороны.

Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью, текст которого опубликован на сайте Вести.ру .

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно", — констатировал глава государства.

Путин заявил, что он против принятия дополнительных ответных мер в адрес США помимо уже объявленных.

Реакция Госдепа

Госдеп США сообщил, что сожалеет о принятом Москвой решением и рассматривает ответ на эти "неоправданные" действия.

"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — сообщил представитель госдепа.

Реакция американских СМИ

Неясно, как этот шаг скажется на американских гражданах, работающих в посольстве США и трех консульствах в России, пишет газета Wall Street Journal.

Журнал Politico также задается вопросом, сколько американских граждан в миссии затронет сокращение. Издание Financial Times отмечает, что решение о высылке 2/3 всего сотрудников дипломатической миссии в РФ принято на фоне того, что "без того пошатнувшиеся отношения двух бывших соперников холодной войны омрачились и дальше".

Газета Times напоминает, что ранее законодатели США одобрили проект санкций против РФ, который, как ожидается, будет подписан президентом США Дональдом Трампом.