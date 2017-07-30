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Беларусь и Россия договорятся о взаимном признании виз к концу года

31.07.2017 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Беларусь и Россия к концу года планируют подписать соглашение о взаимном признании виз, рассказал в эфире ОНТ премьер-министр республики Андрей Кобяков.

Беларусь и Россия договорятся о взаимном признании виз к концу года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вопрос взаимного признания виз и единого миграционного пространства сегодня — один из самых острых для Беларуси и России. 

"Мы договорились с Дмитрием Медведевым о формировании рабочих групп, которые будут работать над взаимным признанием виз. Это соглашение должно быть готово к концу года", — пояснил Кобяков.

Введение пограничного контроля активно обсуждалось на встрече премьеров Беларуси и России. Кобяков отметил, что решения, которые позволят максимально повысить уровень комфорта при пересечении белорусско-российской границы, уже найдены.

После того, как Беларусь объявила о безвизовом пятидневном режиме для граждан 80 стран, Россия ввела режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. Распоряжением премьер-министра Беларуси в июле была создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси рассказал, что уже найдены решения, которые позволят максимально повысить уровень комфорта при пересечении границы.

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