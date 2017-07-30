Беларусь и Россия договорятся о взаимном признании виз к концу года

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Беларусь и Россия к концу года планируют подписать соглашение о взаимном признании виз, рассказал в эфире ОНТ премьер-министр республики Андрей Кобяков.



© Sputnik / Виктор Толочко Визы на границе Беларуси и России к ЧМ-2018 вводиться не будут

Вопрос взаимного признания виз и единого миграционного пространства сегодня — один из самых острых для Беларуси и России.

"Мы договорились с Дмитрием Медведевым о формировании рабочих групп, которые будут работать над взаимным признанием виз. Это соглашение должно быть готово к концу года", — пояснил Кобяков.

Введение пограничного контроля активно обсуждалось на встрече премьеров Беларуси и России. Кобяков отметил, что решения, которые позволят максимально повысить уровень комфорта при пересечении белорусско-российской границы, уже найдены.

После того, как Беларусь объявила о безвизовом пятидневном режиме для граждан 80 стран, Россия ввела режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. Распоряжением премьер-министра Беларуси в июле была создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.