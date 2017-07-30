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НАТО удваивает число своих военных в Литве на время учений «Запад-2017»
31.07.2017 11:03 — Новости Политики | БДГ
США вдвое увеличат число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве на время учений «Запад-2017».
Как
Так, обычно в миссии воздушной полиции НАТО на территории Эстонии и Литвы задействовано четыре истребителя, но в начале осени их число увеличат до восьми.
«То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений "Запад" здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону» - сказала в интервью 31 июля президент Литвы.
Напомним, что 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Александр Лукашенко
Беларусь приняла решение
Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе,
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США вдвое увеличат число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве на время учений «Запад-2017».
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