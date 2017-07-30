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НАТО удваивает число своих военных в Литве на время учений «Запад-2017»

31.07.2017 11:03 — Новости Политики | БДГ  
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США вдвое увеличат число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве на время учений «Запад-2017».

Как сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте, Соединенные Штаты приняли решение удвоить число истребителей мисии воздушной полиции НАТО в Литве, а также увеличить число дислоцируемых американских военных и военной техники.

Так, обычно в миссии воздушной полиции НАТО на территории Эстонии и Литвы задействовано четыре истребителя, но в начале осени их число увеличат до восьми.

«То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений "Запад" здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону» - сказала в интервью 31 июля президент Литвы.

Напомним, что 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Александр Лукашенко в очередной раз заявил о том, что учения «Запад-2017» максимально открыты, на них приглашено огромное количество международных наблюдателей.

Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси из-за критики со стороны соседних государств.

Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, не исключил, что Россия может использовать сентябрьские учения «Запад-2017» в Беларуси в качестве «троянского коня»: после учений здесь могут оставить оружие, что вызывает опасения у европейских союзников Америки.

 
 
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США вдвое увеличат число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве на время учений «Запад-2017».

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