Визит премьера Пакистана в Беларусь отложен на неопределенный срок

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Минск, который должен был состояться 2 августа, перенесен на неопределенный срок, сообщили Sputnik в Белорусской торгово-промышленной палате.



© Sputnik Владимир Астапкович Премьер Пакистана ушел в отставку, а его ждали в Минске

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в мае 2017 года во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить Беларусь вместе с семьей .

"В связи с переносом официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Наваз Шарифа в Беларусь ранее запланированный на 2 августа белорусско-пакистанский бизнес-форум переносится. О новой дате проведения бизнес-форума будет сообщено дополнительно", – сообщили в БелТПП.

Верховный суд Пакистана 28 июля постановил отстранить от должности премьер-министра страны по результатам расследования подозрений в коррупции в отношении главы правительства и его семьи. После этого Шариф подал в отставку. Сейчас обязанности премьер-министра временно исполняет министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси.