|
Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ
31.07.2017 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Полковник Константин Кучинский возглавил управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе президента страны.
Глава государства Александр Лукашенко в понедельник подписал указ об освобождении от должности начальника управления КГБ генерал-майора Александра Назаренко. Он был уволен и отправлен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
На место Назаренко Лукашенко назначил Кучинского.
Кроме того, кадровые перестановки были совершены в Верховном суде. Так, в отставку ушел судья Руслан Юмагужин, сменил его Олег Латышевич. Отмечается, что новый судья должен пройти согласование в Совете Республики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Полковник Константин Кучинский возглавил управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь,...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии