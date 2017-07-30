Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Полковник Константин Кучинский возглавил управление военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе президента страны.

Глава государства Александр Лукашенко в понедельник подписал указ об освобождении от должности начальника управления КГБ генерал-майора Александра Назаренко. Он был уволен и отправлен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На место Назаренко Лукашенко назначил Кучинского.

Кроме того, кадровые перестановки были совершены в Верховном суде. Так, в отставку ушел судья Руслан Юмагужин, сменил его Олег Латышевич. Отмечается, что новый судья должен пройти согласование в Совете Республики.