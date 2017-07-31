|
Трамп уволил директора Скарамуччи после 10 дней работы
31.07.2017 22:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл – Sputnik. Белый дом подтвердил, что Энтони Скарамуччи больше не будет работать директором по коммуникациям.
© REUTERS Jonathan Ernst
На этой должности экс-директор проработал всего десять дней.
"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Неделю назад в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера.
Скарамуччи в первые дни работы отметился бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому. Впоследствии он признал, что позволил себе "яркие выражения".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скарамуччи в первые дни работы успел отметиться бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии