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Трамп уволил директора Скарамуччи после 10 дней работы

31.07.2017 22:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл – Sputnik. Белый дом подтвердил, что Энтони Скарамуччи больше не будет работать директором по коммуникациям.

Трамп уволил директора Скарамуччи после 10 дней работы
© REUTERS Jonathan Ernst
У Дональда Трампа новый пресс-секретарь – Сара Сандерс

На этой должности экс-директор проработал всего десять дней.

"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Неделю назад в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера.

Скарамуччи в первые дни работы отметился бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому. Впоследствии он признал, что позволил себе "яркие выражения".

 
Теги: Минск
 
 
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Скарамуччи в первые дни работы успел отметиться бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому.

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