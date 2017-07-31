Трамп уволил директора Скарамуччи после 10 дней работы

МИНСК, 31 июл – Sputnik. Белый дом подтвердил, что Энтони Скарамуччи больше не будет работать директором по коммуникациям.



© REUTERS Jonathan Ernst У Дональда Трампа новый пресс-секретарь – Сара Сандерс

На этой должности экс-директор проработал всего десять дней.

"Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Неделю назад в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Новым руководителем аппарата стал генерал в отставке Джон Келли. Также в Белый дом пришел новый директор по коммуникациям, экс-финансист Энтони Скарамуччи, которого в прессе называли причиной отставки Прибаса и Спайсера.

Скарамуччи в первые дни работы отметился бранью в адрес бывших и нынешних коллег по Белому дому. Впоследствии он признал, что позволил себе "яркие выражения".