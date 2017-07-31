Лукашенко назвал образцовой работу Минска и КНР в военной сфере

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает образцовым сотрудничество республики и Китая в военной и военно-технической областях, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



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Китай 1 августа отмечает с 90-летие создания Народно-освободительной армии, которая считается самой крупной по численности в мире, в ее рядах состоят около 2,3 миллиона военнослужащих или 0,18% населения страны. Белорусский лидер в связи с этим направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики, председателю Центрального Военного совета КНР Си Цзиньпину. В послании Лукашенко подчеркнул, что Вооруженные Силы КНР в упорных сражениях доблестно отстояли независимость своего государства и свободу китайского народа.

"Горжусь, что защитники наших стран оказывали взаимную помощь в борьбе с мировым фашизмом и милитаризмом. В частях Советской армии, участвовавших в боях за Ухань и при освобождении северо-востока Китая, служило немало белорусов. Многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Вместе с китайским народом они внесли свой вклад в защиту мира", — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что взаимодействие Беларуси и Китая в военной и военно-технической областях является образцом взаимовыгодного сотрудничества, имеющего доверительный всесторонний стратегический характер.

"Уверен, что осуществляемые под Вашим руководством реорганизация и модернизация армии повысят степень ее готовности реагировать на потенциальные угрозы стабильности и безопасности", — добавил президент Беларуси. Он также пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, мира, добра и новых свершений на благо страны и народа.