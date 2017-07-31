Кто Вы Мистер Калякин…

Кто последний раз видел или слышал о наших доблестных коммунистах от «Справедливого мира»? Да-да, о том самом Калякине, которого, как мне помнится, тот же Статкевич всегда подозревал в стукачестве и двурушничестве. Его, как и возглавляемый им «Справедливый мир», давненько не видать в оппозиционных кругах. Всю «белорусскую весну» Калякин и его зам Ухналев полностью игнорировали происходящие и ни разу не посетили ни одной проводимой оппозицией акции.

Похоже, что в то время как всех лидеров нашего оппозиционного движения отлавливали как мальчиков на улицах города и пытали в СИЗО, Калякин встречался с куратором и подсказывал, где именно можно подкараулить какого-нибудь Некляева или Северинца. Понимаю, что тема агентуры КГБ в последнее время стала как-то слишком активно циркулировать в интернет-пространстве и порядком утомила и огорчила тех, кто верил в оппозиционных политиков, впоследствии уличенных или признавшихся добровольно в сотрудничестве со спецслужбами. Но кто-то ведь сотрудничает и весьма активно. Так кто?

Калякин, конечно, не признается, слишком боязлив, но при здравом размышлении, становится ясно, что он засланный казачок, и тому есть несколько, пусть отчасти и конспирологических подтверждений. По крайней мере, есть над чем подумать, это точно.

Не секрет, что чем меньше в стране оппозиционных движений, организаций и партий, тем для власти выгоднее. Калякин сделал все, чтобы под его руководством левая партия «Справедливый мир» практически самоликвидировалась: из 16 тысяч партийцев осталось менее 1 тысячи. В результате деятельности Калякина за кратчайшие сроки было ликвидировано 18 первичных ячеек и некоторые областные организации, а те, что уцелели, из-за своей малочисленности не имели возможности пройти перерегистрацию на законных основаниях. Оставшиеся партструктуры стали существовать лишь формально. Активисты перестали принимать участие в работе первичек, платить членские взносы и вести партийную работу. Нормальный руководитель не похоронит свою структуру, исключение возможно только в том случае если это чей-то заказ, например куратора.

Здесь, кстати, уместно будет вспомнить, что Сергей Калякин давно и плотно сотрудничает с Анатолием Лебедько, а лидер ОГП в среде оппозиции считается не иначе как агентом спецслужб. Возможно, что у них даже один куратор. Тут все просто – скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Лебедько на пару с Калякиным провернули не одну аферу, при этом им все и всегда сходило с рук. Он, также как и лидер ОГП много лет, абсолютно несменяемо (несмотря на протесты) находится на руководящей должности и также как Лебедько ни разу не пострадал от произвола спецслужб... в нашем «правовом» государстве, такая безнаказанность просто нереальна.

Спрашивается, где хоть какая-то деятельность коммунистов из Справедливого мира? Сидят как мыши под веником, точно зная в какой момент можно светануть, а в какой лучше не отсвечивать. Откуда такая осведомленность? В этом году власти пытались отнять у людей последние деньги этим преступным декретом, силовики вообще страх потеряли и хватали всех наших демократических лидеров по несколько раз за неделю, кроме, угадайте кого – правильно, коммунистов Калякина. А почему у них такие привилегии, может им есть в чем покаяться?

Настоящий коммунист

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

321 В блог