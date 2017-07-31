Лукашенко отмечает беспрецедентно высокий уровень партнерства между Беларусью и Китаем

Александр Лукашенко. Фото из архива

1 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний 2017 год - особый для наших двусторонних связей. Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с высокой интенсивностью контактов, совместных мероприятий, вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства между Минском и Пекином", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, все эти 25 лет сотрудничество между Беларусью и Китаем развивалось на его глазах и при непосредственном участии. "Я никогда не мог подумать 25 лет назад, что мы сможем иметь такие отношения с Китайской Народной Республикой. Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем", - заявил белорусский лидер.

"Железные братья" и "всепогодная дружба" - это емкие понятия, термины, которые плотно вошли в лексикон наших взаимоотношений", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Китай является стратегическим партнером Беларуси. Основа сотрудничества двух стран - дружба и взаимопонимание, поддержка на двусторонних и многосторонних площадках.

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