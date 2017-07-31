Лукашенко отмечает беспрецедентно высокий уровень партнерства между Беларусью и Китаем

Во время встречи

1 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний 2017 год - особый для наших двусторонних связей. Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с высокой интенсивностью контактов, совместных мероприятий, вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства между Минском и Пекином", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, все эти 25 лет сотрудничество между Беларусью и Китаем развивалось на его глазах и при непосредственном участии. "Я никогда не мог подумать 25 лет назад, что мы сможем иметь такие отношения с Китайской Народной Республикой. Я рад, что у нас выстроились такие отношения с Великим Китаем", - заявил белорусский лидер.

"Железные братья" и "всепогодная дружба" - это емкие понятия, термины, которые плотно вошли в лексикон наших взаимоотношений", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Китай является стратегическим партнером Беларуси. Основа сотрудничества двух стран - дружба и взаимопонимание, поддержка на двусторонних и многосторонних площадках.

Президент напомнил, что на встрече в мае этого года с Председателем КНР Си Цзиньпином стороны еще раз подтвердили статус Беларуси как важнейшего партнера в реализации инициативы "Один пояс и один путь". "Сегодня наступает активная фаза выполнения наших договоренностей. Пример этому - ваш визит вместе с представителями крупнейших китайских корпораций, которые являются гордостью и мощью китайской экономической модели, - сказал белорусский лидер. - У вас намечены предметные и содержательные встречи и мероприятия. Особое внимание на них будет уделено важнейшему аспекту - укреплению экономических связей, определению партнеров и проектов для реализации в нашей стране".

Глава государства высказал пожелание, чтобы интенсивные и высоко продвинутые политические взаимоотношения между Беларусью и Китаем стояли на фундаменте мощных торгово-экономических отношений. "Если это будет, тогда уже нашу дружбу не разрушит никто", - уверен белорусский лидер.

Он отметил давний характер дружбы между двумя странами. "Она возникла тогда, когда никто не говорил о том, что Китай может воспользоваться возможностями Беларуси. Мы развивали отношения, развиваем их и сейчас. Но главное, что было тогда и остается сегодня, - мы не дружим против кого-то, мы никому не мешаем. Мы развиваем наше сотрудничество на принципах международного права. Ни один договор Китая и Беларуси не противоречит этим принципам. Тем более, не нарушает стабильность государств этого или азиатского регионов. Мы беспокоимся за благополучие наших людей как в Китае, так и в Беларуси. Это наша цель", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, участвуя в международной конференции в Китае по развитию инициативы "Один пояс и один путь", он говорил о том, что особенностью работы КНР с государствами в мире является то, что Китай никого не поучает, не ставит каких-то предварительных условий для сотрудничества. "Китай идет на сотрудничество с открытым сердцем и душой, если этого желают государства, в которых Китай хочет работать. Это, можно сказать, новая эра экономических и политических отношений в мире - без давления, без предварительных условий, только на взаимовыгодной основе. В этом особенность политики великого, мудрого китайского народа. Мы это приветствуем. Об этом говорим и будем говорить публично", - заявил глава государства.

Он обратил внимание и на тот факт, что Китай последовательно реализует достигнутые договоренности в вопросе развития сотрудничества с Беларусью. "Вы пообещали нам открыть рынок для продовольствия - вы его открыли и по молочной продукции, и по мясной. Вы обещали нам поддержку в промышленности - вы реализовываете свои обещания. Вы обещали поддержать нашу обороноспособность и безопасность нашего государства - вы это сделали. Вы должны знать, что мы этим гордимся и будем помнить это всегда", - сказал Президент.

Александр Лукашенко добавил, что готов к обсуждению любых вопросов сотрудничества с КНР, и подчеркнул, что закрытых тем в этом плане нет.-0-