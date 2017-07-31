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Лукашенко ратует за приход в "Великий камень" предприятий ВПК

01.08.2017 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает создания на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" предприятий системы военно-промышленного комплекса, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко ратует за приход в "Великий камень" предприятий ВПК
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник президент встретился с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином. В ходе встречи Лукашенко заявил, что считает укрепление военно-технического сотрудничества с госкорпорациями Китая одной из приоритетных задач для Беларуси.

"Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк", — сказал Лукашенко. 

Он также считает необходимым в самом скорейшем времени усилить сотрудничество по вопросам инвестирования в парк и строительства новых высокотехнологичных предприятий, продукция которых была бы востребована на любых экспортных рынках.

"Я уверен, если такой процесс пойдет, то парк получит серьезное новое дыхание, новые возможности. Еще одно направление — формирование двусторонних проектов, слияние компаний и сопряжение их потенциалов. Мы готовы к этому", — сказал президент.

Лукашенко также считает важным развивать туристический потенциал Беларуси и Китая.

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Теги: Минск
 
 
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Масштаб Белорусско-китайского парка и его возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций, считает президент.

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