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Президент Литвы снова «прошлась» по БелАЭС
01.08.2017 15:36 — Новости Политики | БДГ
Даля Грибаускайте обсудила с вице-президентом США Майклом Пенсом вопрос строительства АЭС в Беларуси.
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«На встрече с вице-президентом США руководитель страны также подчеркнула, что демонстрируемая США твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как нетрадиционное оружие», — отметили в пресс-службе литовского президента.
Напомним, что 24 июля Александр Лукашенко
26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью
ПАСЕ и вовсе
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Даля Грибаускайте обсудила с вице-президентом США Майклом Пенсом вопрос строительства АЭС в Беларуси.
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