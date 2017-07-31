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Президент Литвы снова «прошлась» по БелАЭС

01.08.2017 15:36 — Новости Политики | БДГ  
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Даля Грибаускайте обсудила с вице-президентом США Майклом Пенсом вопрос строительства АЭС в Беларуси.

Как пишет БелаПАН, Грибаускайте отметила активную роль США в региональном энергетическом секторе, которая приобретает стратегическое значение.

«На встрече с вице-президентом США руководитель страны также подчеркнула, что демонстрируемая США твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как нетрадиционное оружие», — отметили в пресс-службе литовского президента.

Напомним, что 24 июля Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым во время которой признал о наличии фобий во время строительства АЭС.

26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе. Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС. 

ПАСЕ и вовсе призвала Беларусь к приостановке строительства БелАЭС из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве».

 
 
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Даля Грибаускайте обсудила с вице-президентом США Майклом Пенсом вопрос строительства АЭС в Беларуси.

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