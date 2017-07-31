Президент Литвы снова «прошлась» по БелАЭС

Даля Грибаускайте обсудила с вице-президентом США Майклом Пенсом вопрос строительства АЭС в Беларуси.

Как пишет БелаПАН , Грибаускайте отметила активную роль США в региональном энергетическом секторе, которая приобретает стратегическое значение.

«На встрече с вице-президентом США руководитель страны также подчеркнула, что демонстрируемая США твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как нетрадиционное оружие», — отметили в пресс-службе литовского президента.

Напомним, что 24 июля Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым во время которой признал о наличии фобий во время строительства АЭС.

26 мая на стройплощадку белорусской атомной станции прибыла большая делегация - за пару дней до этого еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не смогут стать ближе . Ранее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.