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Трамп не особо счастлив от закона о санкциях против России
01.08.2017 22:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп "не в восторге" от нового закона о новых санкциях против Москвы, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
© Sputnik Игорь Михалев
В конце июля
"Ни президент, ни я не особо счастливы по этому поводу (принятия закона — ред.). Мы ясно говорили, что это не поможет нашим усилиям. Но это решение, которое они (конгресс — Sputnik) приняли, они приняли его подавляющим большинством. Президент принимает это, и все указывает на то, что он подпишет этот закон. И мы будем работать с ним", — сказал Тиллерсон журналистам.
Ранее в Белом доме проинформировали, что закон будет подписан после того, как Трамп изучит его. "Он пока не подписал, но он это сделает", — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.
В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают документ, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".
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В Белом доме проходит рассмотрение закона, который Трамп обязательно подпишет.
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