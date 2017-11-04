Ответственность – гарант выполнения поставленных задач

В понедельник видеоконференцию с председателями райисполкомов, начальниками областных и районных структур провел первый заместитель председателя облисполкома Олег Чикида. Присутствовал помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. На повестке дня стояли вопросы выплаты зарплаты, готовности к уборке урожая и госпоставок рапса.

Что касается последнего пункта, то Олег Чикида выразил неудовлетворение ситуацией в целом, заметив, что в некоторых районах этой культуры продано государству всего от 17 до 30 процентов от запланированного. В то же время наш район по госпоставкам рапса был отмечен с положительной стороны.

Выступая с информацией по итогам проведенного мониторинга сельхозпредприятий на предмет сохранности государственного имущества, сотрудник управления внутренних дел области привел ряд негативных фактов, выявленных при посещении животноводческих ферм, машинных дворов, КЗС. В числе основных нарушений – отсутствие на объектах сторожевой охраны, освещения, свободный доступ к технике, семенам.

Представитель Комитета государственного контроля отметил ненадлежащую подготовку зерноуборочной техники в ряде сельхозпредприятий, недостаточные запасы топлива, низкое качество подготовки складских помещений.

По результатам мониторинга будут сделаны соответствующие выводы с привлечением к ответственности руководителей, допустивших нарушения.

Председатели райисполкомов отчитались детально по трем основным вопросам. Исходя из информации председателя Могилевского районного исполнительного комитета Анатолия Дутько, ожидаемое поступление денег за проданный рапс позволит определенным хозяйствам решить вопрос с выплатой зарплаты. Готовность комбайнов в сельхозпредприятиях района на 31 июля составила 95 процентов. Государственный заказ по поставкам рапса выполнен на 70 процентов.

Подводя итоги, Олег Чикида заострил внимание на необходимость активного включения в уборочную страду, чему способствуют погодные условия. Обеспечение топливом, качество проводимых работ, создание условий для участников уборочной – все эти и другие вопросы взяты на контроль.

В свою очередь, проводя планерку, Анатолий Дутько проанализировал состояние дел в хозяйствах по подготовке к уборочной до мельчайших подробностей. Каждый руководитель сельхозпредприятия отчитался по срокам начала жатвы.

Вместе с тем глава района дал четкие указания касательно наращивания производства молока, подчеркнув, что имеются все условия для увеличения показателей.

Обсуждая основные вопросы жизнедеятельности района, председатель райисполкома акцентировал внимание на теме работы с обращениями граждан. В этом плане, считает Анатолий Дутько, должна работать система, притом недопустима всякого рода волокита.

«Ответственность руководителя – главный гарант выполнения поставленных задач, которые нам по силам», – подчеркнул председатель райисполкома.

Светлана ДЕДУШКО.