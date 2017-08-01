МИНСК, 2 авг — Sputnik. Очередной заседание трех тематических подгрупп и самой Контактной группы по урегулированию украинского конфликта пройдет в среду в Минске.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. 23 июля подконтрольные Киеву районы Донбасса посетил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, недавно назначенный на эту новую должность.

Однако в течение двух недель, прошедших с момента предыдущей встречи контактной группы в Минске, продолжали поступать сообщения об обстрелах в Донбассе вопреки объявленному в регионе перемирию, информация о новых жертвах и разрушениях инфраструктуры. Утром 2 августа украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 34 раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Накануне в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате работы снайперов Вооружённых сил Украины погибли два военнослужащих.

Киев и Донбасс регулярно заявляют о нарушениях "режима тишины". Стороны конфликта по-прежнему продолжают обвинять друг друга в провокациях, подготовке диверсий, использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.

На повестку дня очередного заседания Контактной группы вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, в том числе, вокруг объектов критической инфраструктуры, реализации отвода запрещенных вооружений и разведения сил и средств в Станице Луганской. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на предстоящих переговорах политической подгруппы в белорусской столице будет добиваться приметного обсуждения закона об особом статусе Донбасса.