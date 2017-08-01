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Лукашенко на период уборочной дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия

02.08.2017 10:37 — Новости Политики | БелТА  
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2 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор, - заявил глава государства. - Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба".

Александр Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть только около трех-четырех проблемных хозяйств. "Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на период уборочной кампании дал председателям райисполкомов самые широкие...

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