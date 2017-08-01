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2 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси многодетным и молодым семьям дано право получать господдержку при строительстве жилья. Это предусмотрено указом №274 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", который Александр Лукашенко подписал 2 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает изменение указа от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений".

В соответствии с указом нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, осуществляющие строительство жилья и заключившие для этих целей до 6 августа 2017 года включительно кредитные договоры на получение коммерческих (нельготных) кредитов, смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства на условиях указа от 22 ноября 2007 года №585 "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства".

По информации правительства, на данную государственную поддержку в целом по стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.-0-