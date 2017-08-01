Лукашенко поручил завершить уборку зерновых максимум до 20 августа

Александр Лукашенко

2 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить уборку зерновых колосовых максимум до 20 августа. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае - до 20 августа", - поручил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация весьма непростая - из-за погодных условий, других факторов сдвинулись сроки как весенней посевной, так и созревания урожая. "На 8-10 дней мы уже опаздываем", - констатировал он.

"Осложняет положение и высокая спрессованность работ. Наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически не было), сев пожнивных культур и многое другое, - сказал Александр Лукашенко. - Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы, с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, с другой - начать подготовку к посевной озимых культур".

Президент констатировал, что в настоящее время темпы уборки зерновых крайне низкие - за день убирается не более 2-3% площадей. "Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике), по топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение", - отметил глава государства.

Тем не менее, в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около 7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

"Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался у ответственных за ход уборочной кампании, почему плохо подготовлена техника к уборке, и предупредил о недопустимости приписок. "Цель одна - не допустить потерь. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось и до сих пор рассуждения слышу от специалистов, что 8-10% потерь - это нормально. А это около 1 млн т хлеба", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание на вопросы технологии уборки с учетом особенностей нынешнего года, максимально эффективного использования зерносушильного хозяйства. "Медлить с уборкой и, как у нас в деревне говорят, спелить хлеба до состояния 12-13% влажности преступно. Поэтому 20% - и надо начинать уборку немедленно. Надо запускать все зерносушилки и досушивать зерно до нужных кондиций", - сказал Президент.

Еще один важный вопрос - люди, которые заняты на уборочной кампании. "Их надо накормить, напоить и так далее. Профсоюзы головой за это отвечают", - заявил глава государства.

"Поручения правоохранительным органам о жестком контроле за ходом уборочной кампании на прошлой неделе мною даны. Контроль будет серьезнейшим на основании тех законов, которые сегодня существуют, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сохранность урожая - это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить никаких потерь".

Одновременно с уборкой общественных посевов Президент поручил оказать необходимую помощь и частному сектору, в том числе, если необходимо, фермерским хозяйствам.

Александр Лукашенко обратил внимание, что темпы зерноуборочных работ самым непосредственным образом связаны с заготовкой кормов из второго укоса трав. "Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. Какое положение с механизаторами? - поинтересовался он. - Как ведется сев пожнивных и поукосных культур? Там имеется большой потенциал для кормопроизводства".

Президент также напомнил, что аграрный комплекс Беларуси находится на этапе производства "большого" молока, а это финансы сельскохозяйственных организаций.

"Надо быстро убирать зерновые культуры и надо заготовить побольше травяных кормов", - подчеркнул белорусский лидер.

"Еще одна из целей сегодняшнего совещания - обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потерь урожая", - сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что категорически запрещается все списывать на погоду. "Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, свекла, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека", - отметил глава государства.

"У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-