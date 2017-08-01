Киев предлагает изменить Минские соглашения

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Украинский "Оппозиционный блок" в Верховной раде предлагает поменять Минские соглашения, сообщили в пресс-службе партии в среду.

Минские соглашения предусматривают дорожную карту по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Периодически с украинской стороны звучат предложения изменить концепцию соглашений или "перенести" переговорную площадку, а также подключить к решению вопроса новые страны.

"Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — уверен глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Парламентарий полагает, что инициировать изменения должна именно Украина, само же реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik заявил , что формат контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы, однако отказываться от Минской площадки и минского формата переговоров нецелесообразно.

Выступал против нового формата Минских соглашений и президент Беларуси Александр Лукашенко — он отвечал на слова Госдепа США о возможных новых подходах в решении проблемы, однако подобное предложение Лукашенко назвал нецелесообразным и отметил, что ничего невыполнимого в договоренностях нет .