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Киев предлагает изменить Минские соглашения
02.08.2017 13:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Украинский "Оппозиционный блок" в Верховной раде предлагает поменять Минские соглашения, сообщили в пресс-службе партии в среду.
Минские соглашения предусматривают дорожную карту по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Периодически с украинской стороны звучат предложения изменить концепцию соглашений или "перенести" переговорную площадку, а также подключить к решению вопроса новые страны.
"Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — уверен глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.
Парламентарий полагает, что инициировать изменения должна именно Украина, само же реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".
Глава МИД Беларуси
Выступал против нового формата Минских соглашений и президент Беларуси Александр Лукашенко — он отвечал на слова Госдепа США о возможных новых подходах в решении проблемы, однако
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В рамках "нормандского формата" украинские парламентарии хотят пригласить и американцев к решению конфликта.
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