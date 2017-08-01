ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев предлагает изменить Минские соглашения

02.08.2017 13:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Украинский "Оппозиционный блок" в Верховной раде предлагает поменять Минские соглашения, сообщили в пресс-службе партии в среду.

Минские соглашения предусматривают дорожную карту по разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Периодически с украинской стороны звучат предложения изменить концепцию соглашений или "перенести" переговорную площадку, а также подключить к решению вопроса новые страны.

"Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — уверен глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Парламентарий полагает, что инициировать изменения должна именно Украина, само же реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik заявил, что формат контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины может быть изменен, если это необходимо для результата ее работы, однако отказываться от Минской площадки и минского формата переговоров нецелесообразно.

Выступал против нового формата Минских соглашений и президент Беларуси Александр Лукашенко — он отвечал на слова Госдепа США о возможных новых подходах в решении проблемы, однако подобное предложение Лукашенко назвал нецелесообразным и отметил, что ничего невыполнимого в договоренностях нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках "нормандского формата" украинские парламентарии хотят пригласить и американцев к решению конфликта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поручил завершить уборку зерновых максимум до 20 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика