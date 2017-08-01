СБУ обвиняет житомирского журналиста в государственной измене за статьи

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Василия Муравицкого, бывшего редактора всеукраинской газеты "Новая волна", автора интернет-издания "Журнал Житомира", С лужба безопасности Украины подозревает в государственной измене, он может быть взят под стражу за публикацию статей на шести интернет-сайтах, которые "администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".



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По данным прокуратуры Украины, 32-летний житель Житомира "оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путем создания и распространения через интернет публикаций, содержащих элементы психологического манипулирования общественным сознанием, а также направленные на разжигание межнациональной вражды". А также распространял в сети интернет информацию по сбору средств и другого материального обеспечения деятельности ДНР и ЛНР, которые прокуратура называет "террористическими организациями".

"Журналисту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 111 ("государственная измена"), статьей 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), статьей 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") и статей 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины", — цитирует сообщение прокуратуры области издание ресурс zhitomir.info.

В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства журналиста, они обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по гонорарам и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Также были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста.

"По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — говорится в сообщении СБУ.

Свобода слова по-украински

В начале марта 2017 года на тот момент министр информационной политики Юрий Стець поручил ведомству составить список сайтов, которые, по его словам, необходимо закрыть из-за угрозы информационной безопасности страны. Что характерно, работа над формированием списка сайтов, которые будет рекомендовано закрыть, ведется под грифом "Для служебного пользования", то есть фактически секретно.

Ранее украинские спецслужбы задерживали на своей территории российских журналистов: так, 18 мая 2014 года Минобороны Украины сообщило о задержании в районе Краматорска российских журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. Украинские власти обвинили их в содействии "терроризму" на востоке страны. 25 мая журналисты были освобождены, прилетели в Грозный, откуда позже вернулись в Москву. А 12 августа этого же года по подозрению в пособничестве террористам был арестован фотокорреспондент агентства МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. 3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

Теперь СБУ открыло "охоту на ведьм" и преследует уже и сотрудников украинских медиа, называя их "агентами российского влияния" и перекладывая на них вину за разрастающийся в стране кризис.

"Арест журналиста, который никогда не прятался от власти и постоянно проживал в собственном доме, был оформлен в стиле пропагандистского шоу, с участием вооруженного до зубов спецназа СБУ", — отмечает издание Украина.ру , в котором также публиковался Муравицкий.

Коллеги напоминают, что перу журналиста принадлежат острые статьи с критикой политики украинской власти, которые постоянно выходили на страницах различных украинских и международных изданий, получив широкое общественное признание. В частности, Василий Муравицкий получил награду от городской власти Житомира за первое место в конкурсе "Журналист года" (номинация "Лучший журналист печатных и электронных СМИ").

Украина.ру высказывает протест против политического ареста Василия Муравицкого и заявляет о намерении добиваться его освобождения, привлекая к этому делу внимание международных журналистских и правозащитных организаций.

Всех, кому угрожает СБУ, ждут в России

Ситуацию с уголовным преследованием журналиста за профессиональную деятельность (он публиковался открыто, под своей фамилией, не скрываясь под псевдонимом) прокомментировал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

"Маразм и погоня за ведьмами, как в Средневековье, сегодня — это уже смысл жизни (президента Украины Петра) Порошенко и всей его команды. Естественно, все, кто связан с Россией, а это около 70% населения Украины, они автоматически попадают в эти списки или будут попадать", — сказал Водолацкий РИА Новости.

По его словам, журналисты — это вообще особая группа лиц, которые всегда на пике проблем, потому что они наиболее остро чувствуют проблемы и запросы гражданского общества и стараются их высказывать в своих комментариях.

"Поэтому мы можем только одно сделать: всех тех, которым угрожает смерть, для которых существует угроза жизни на Украине, мы приглашаем сегодня в Россию", — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что на настоящий момент для пребывания таких украинцев в РФ проработана законодательная база. "Самый лучший вариант для них — уехать из Украины и переждать это мрачное время", — заключил он.