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Российского вице-премьера Рогозина объявили нон-грата в Молдове

02.08.2017 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Правительство Молдовы решило объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата, сообщает Sputnik Moldova в среду.

Российского вице-премьера Рогозина объявили нон-грата в Молдове
© Sputnik Георгий Зимарев
Разворот самолета с Рогозиным: подробности инцидента в небе

Регулярный рейс Москва — Кишинев с вице-премьером Рогозиным на борту в минувшую пятницу в свое воздушное пространство не пустила Румыния, из-за чего самолету пришлось возвращаться на дозаправку в Минск. Рогозин затем вернулся в Москву, а остальные пассажиры, преимущественно молдаване, вновь полетели в Кишенев.

В среду 2 августа правительство Молдовы решило объявить Рогозина персоной нон-грата. "Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон грата в Молдовы и запретить ему пересекать территорию нашей страны", — сказал на заседании глава МИД Молдовы Андрей Галбур.

Большинство министров предложение Галбура поддержали — Рогозина объявили невъездным в Молдову.

"Он сделал ряд заявлений, которые несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер. Приведу в пример интервью, которое дал Рогозин каналу "Россия-24", где позволил оскорбительные заявления в адрес граждан и властей Молдовы", — так аргументировал свое предложение Галбур.

Ранее Рогозин заявлял о том, что, судя по всему, самолет с ним на борту не пустили в воздушное пространство Румынии из-за главы Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка, который "сделал звонок" и решил "столкнуть с Румынией".

Подобный инцидент российские власти осудили и отметили, что угроза жизни и здоровью во время ЧП подвергался не только Рогозин, но и почти две сотни ни в чем не повинных граждан.

Рогозин так и не смог встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном, однако их встреча пройдет на "нейтральной территории" — в августе в Тегеране.

Помимо своего высокого поста в правительстве РФ, Рогозин также является спецпредставителем президента России по Приднестровью — спорной территории в Молдове.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрия Рогозина, самолет которого в минувшую пятницу развернули по пути в Кишинев, решили не пускать в Молдову вовсе.

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