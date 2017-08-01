Лукашенко поручил накормить комбайнеров и убрать хлеб до 20 августа

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду провел республиканское селекторное совещание по вопросам проведения в республике уборочной кампании и дал необходимые распоряжения, которые помогут провести уборку зерновых без потерь.



© Sputnik / Александр Шурмелев Как в Беларуси идет уборочная: съемки с дрона

К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур уже приступили во всех регионах Беларуси, при этом в нынешнем году она началась несколько позже, чем в 2016-м. Минсельхозпрод рассчитывает в этом году собрать 7,3 миллиона тонн зерна (в весе после обработки), что несколько ниже, чем в 2016 году.

Примечательно, что в день проведения "республиканского селектора" Минсельхозпрод отчитался о том, что в Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна.

Вся власть райисполкомам

На период уборочной кампании Лукашенко предоставил главам районов самые широкие полномочия .

"Особо хочу подчеркнуть, я хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции", — сказал президент.

Он отметил, что губернаторы вправе делать замечания и давать рекомендации, но председатель райисполкома может согласиться на это, только если сочтет нужным.

"Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба", — сказал президент.

Лукашенко поручил главам райисполкомов "не болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете", а заниматься проблемными хозяйствами.

Убрать хлеба до 20 августа

Президент поручил завершить уборку зерновых колосовых максимум до 20 августа. "Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае — до 20 августа", — подчеркнул глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что ситуация весьма непростая — из-за погодных условий, других факторов сдвинулись сроки как весенней посевной, так и созревания урожая. "На 8-10 дней мы уже опаздываем", — констатировал он.

По словам президента, в это же время аграриям предстоят и другие сезонные работы: наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав, сев пожнивных культур и многое другое.

"Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы, с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, с другой — начать подготовку к посевной озимых культур", — сказал президент.

Глава государства заметил, что сейчас темпы уборки зерновых крайне низкие — за день убирается не более 2-3% площадей. "Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике), по топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение", — отметил Лукашенко.

В некоторых регионах подготовились плохо

Президент отметил, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около 7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

"Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя", — подчеркнул Лукашенко.

Президент поинтересовался у ответственных за ход уборочной кампании, почему плохо подготовлена техника к уборке, и предупредил о недопустимости приписок. "Цель одна — не допустить потерь. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось и до сих пор рассуждения слышу от специалистов, что 8-10% потерь — это нормально. А это около миллиона тонн хлеба", — заметил глава государства.

Людей накормить и напоить

Президент также дал поручение обеспечить механизаторов и других работников, занятых в уборочных работах, всем необходимым.

"Еще один важный вопрос — люди, которые заняты на уборочной кампании. Их надо накормить, напоить и так далее. Профсоюзы головой за это отвечают", — заявил Лукашенко.

По его словам, на прошлой неделе были даны поручения правоохранительным органам заняться жестким контролем уборочной кампании. "Контроль будет серьезнейшим на основании тех законов, которые сегодня существуют. Сохранность урожая — это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить никаких потерь", — сказал он.

Одновременно с уборкой общественных посевов президент поручил оказать необходимую помощь и частному сектору, в том числе, если необходимо, фермерским хозяйствам.

Нечего списывать все просчеты на погоду

В ходе совещания Лукашенко заявил, что категорически запрещает аграриям списывать свои неудачи и просчеты в уборочной кампании на плохую погоду.

"Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, свекла, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека", — отметил глава государства.

Он заявил, что в стране "пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок", которые в нынешних условиях недопустимы.

"Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур", — резюмировал Лукашенко.

Сезонного колебания цен быть не должно

Лукашенко также коснулся вопроса цен на плодоовощную продукцию в Минске. Он потребовал не допустить их сезонных колебаний.

"По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен", — сказал президент, обращаясь к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу.

Глава государства подчеркнул, что в этом году будет хороший урожай, который необходимо оперативно собрать и сохранить. Все склады и хранилища столицы должны быть использованы при необходимости для хранения урожая, в том числе Минской области.

За деньги ответит Каллаур — и Кобяков "в пристежку"

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ. "Что касается решения вопросов денежных, головой отвечает Каллаур, в пристежку — Кобяков. Тоже подлежит записи в протокол. Все финансовые вопросы с учетом, конечно, возможности губерний, должны быть сняты", — заявил президент.

Он предупредил, что "сейчас все пойдут с портфелями просить денег", но помогать следует только там, где ситуация наиболее сложная.

Президент поддержал высказанную в ходе совещания просьбу к правительству и главе государства рассмотреть возможность поставки калийных удобрений с отсрочкой платежа до января 2018 года под гарантии губернаторов с оплатой до 1 января 2018 года.

Лукашенко также потребовал личного вовлечения в вопросы уборочной кампании чиновников самого высокого ранга.

"Надо крестьянам помочь, а бездельников, о которых мы говорили, заставить работать", — подчеркнул белорусский лидер.