Трамп подписал закон о санкциях против России

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон по санкциям против России, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.



© REUTERS США ввели санкции против президента Мадуро

Источник подтвердил, что подписание соответствующего документа состоялось. При этом он отметил, что вскоре Белый дом опубликует заявление.

Закон о санкциях против России, КНДР и Ирана сенат США принял в конце июля текущего года. Ранее документ подавляющим большинством голосов был принят палатой представителей конгресса США.

Закон корректирует круг арктических шельфовых и глубоководных проектов, нефтегазовых проектов, которым запрещается поставлять технологии и оборудование. Под новые ограничения попали все новые проекты, в которых подсанкционным компаниям из РФ принадлежит 33% и более.

Ранее в Кремле заявили, что законопроект оценивают крайне негативно. В свою очередь в Евросоюзе документ назвали односторонними действиями Вашингтона.