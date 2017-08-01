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Трамп подписал закон о санкциях против России
02.08.2017 18:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон по санкциям против России, сообщило
Источник подтвердил, что подписание соответствующего документа состоялось. При этом он отметил, что вскоре Белый дом опубликует заявление.
Закон о санкциях против России, КНДР и Ирана сенат США принял в конце июля текущего года. Ранее документ подавляющим большинством голосов был принят палатой представителей конгресса США.
Закон корректирует круг арктических шельфовых и глубоководных проектов, нефтегазовых проектов, которым запрещается поставлять технологии и оборудование. Под новые ограничения попали все новые проекты, в которых подсанкционным компаниям из РФ принадлежит 33% и более.
Ранее в Кремле заявили, что законопроект оценивают крайне негативно. В свою очередь в Евросоюзе документ назвали односторонними действиями Вашингтона.
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Ранее в Кремле заявили, что законопроект оценивают крайне негативно. В свою очередь в Евросоюзе документ назвали односторонними действиями Вашингтона.
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