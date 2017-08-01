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Трамп подписал закон о санкциях против России

02.08.2017 18:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал закон по санкциям против России, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

Трамп подписал закон о санкциях против России
© REUTERS
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Источник подтвердил, что подписание соответствующего документа состоялось. При этом он отметил, что вскоре Белый дом опубликует заявление.

Закон о санкциях против России, КНДР и Ирана сенат США принял в конце июля текущего года. Ранее документ подавляющим большинством голосов был принят палатой представителей конгресса США. 

Закон корректирует круг арктических шельфовых и глубоководных проектов, нефтегазовых проектов, которым запрещается поставлять технологии и оборудование. Под новые ограничения попали все новые проекты, в которых подсанкционным компаниям из РФ принадлежит 33% и более.

Ранее в Кремле заявили, что законопроект оценивают крайне негативно. В свою очередь в Евросоюзе документ назвали односторонними действиями Вашингтона.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
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Ранее в Кремле заявили, что законопроект оценивают крайне негативно. В свою очередь в Евросоюзе документ назвали односторонними действиями Вашингтона.

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