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Заседание контактной группы в Минске: без прорывных решений

02.08.2017 19:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины завершились без прорывных решений.

Очередное заседание прошло в среду в Минске, несмотря на заявление спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика о продвижении переговоров вперед, особых соглашений достигнуто не было.

Заседание контактной группы в Минске: без прорывных решений
© Sputnik / Виктор Толочко
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Новые зоны безопасности

Участники переговоров продвинулись вперед в вопросе согласования новых зон для разведения сил.

"В группе по безопасности сегодня были продолжены дискуссии по обеспечению безопасности вокруг объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры", – сказал Сайдик, подчеркнув, что в переговорах наметились положительные тенденции.

Он также подчеркнул, что приоритетом работы группы является защита мирного населения в условиях конфликта в Донбассе.

Заседание контактной группы в Минске: без прорывных решений
© Sputnik Игорь Маслов
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В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что дальнейшее разведение сил будет продолжено после обеспечения круглосуточного наблюдения СММ ОБСЕ.

Списки пленных

Сайдик проинформировал журналистов о проводимой участниками гуманитарной подгруппы работе, поделившись итогами прошедших 31 июля переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции.

"Стороны согласовали несколько позиций по спискам удерживаемых в связи с конфликтом", — сказал Сайдик.

Он также добавил, что представители Украины предоставили данные об условиях содержания в СИЗО Старобельска.

Без результатов

По словам Сайдика, во время переговоров политической подгруппы достичь прогресса в обсуждении так называемой "формулы Штайнмайера" не удалось.

"Дискуссии по применению "формулы Штайнмайера", к сожалению, закончились сегодня безрезультатно", — сказал он.

Заседание контактной группы в Минске: без прорывных решений
© Sputnik Игорь Маслов
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"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР Виктория Талакина отметила, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без решения политических вопросов. "Вопросы политического урегулирования остаются наиболее трудными на сегодня", — заявила она.

Полпред России в трехсторонней контактной группе также сообщил, что "урегулирование в Донбассе на основе Минских соглашений невозможно без решения политических вопросов".

Водоснабжение

Спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что ситуация с поставками воды в ЛНР стабилизировалась.

"Я рад отметить, что ситуация с поставками воды в ОРЛО (отдельные районы Луганской области – Sputnik) стабилизируется. На прошлой неделе состоялся очередной платеж за воду", — сказал Сайдик.

Он также добавил, что благодаря регулярным платежам вода в ОРЛО по системе "Карбонит" идет бесперебойно.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговорщики в среду в белорусской столице не пришли к каким-либо значимым решениям по Донбассу.

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