Медведев: конец надежде на улучшение отношений с администрацией США

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал принятие США законопроекта о санкциях против РФ и назвал его объявлением полноценной торговой войны.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было достаточное количество голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа. Глава США во многом был вынужден подписать законопроект.

Премьер-министр России отреагировал на подписание этого законопроекта и заявил, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией США конец.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал Медведев на свой странице в Facebook.

Также он добавил, что отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента.

"Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя", — заявил Медведев.

Кроме того, премьер РФ назвал санкции в целом бессмысленными, однако в чем-то, по его словам, они пошли на пользу России.