Лукашенко: к 1 октября должен быть обновленный декрет №3

3 августа, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. К первому октября должен быть обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, - сказал Александр Лукашенко. - К первому октября мы должны иметь этот документ".

Президент подчеркнул, что проблему неработающих и нежелающих работать скрывать нельзя. "Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил глава государства.

Что касается новой редакции документа, Александр Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался. "Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета, - считает Президент. - Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя".

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