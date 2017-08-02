Лукашенко: к 1 октября должен быть обновленный декрет №3

Александр Лукашенко

3 августа, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. К первому октября должен быть обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, - сказал Александр Лукашенко. - К первому октября мы должны иметь этот документ".

Президент подчеркнул, что проблему неработающих и нежелающих работать скрывать нельзя. "Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил глава государства.

Что касается новой редакции документа, Александр Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался. "Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета, - считает Президент. - Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя".

Каждый, кто хочет работать, должен иметь такую возможность, обратил внимание глава государства. Поэтому органам власти нужно оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Активно налаживать переобучение граждан, содействовать им в организации своего дела. "На эту тему слишком много рассуждений в нашем обществе. Поэтому я хотел бы расставить все точки над "i" - кому-то понравится это, кому-то нет. Еще раз подчеркиваю: каждый, кто хочет работать, должен иметь работу, и он в нашей стране ее имеет. И не надо вокруг этого нагнетать какие-то витиеватые процессы и страдать, что нам вот надо кого-то переучивать, потому что многие хотят работать, но не работают. Те, кто хочет работать, у нас работают", - констатировал Александр Лукашенко.

Вместе с тем, добавил Президент, есть и та категория населения, кто совсем не желает работать. "Вот этих господ надо заставить. Они не хотят работать. Пока только разговоры о желании работать. Поэтому больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен", - убежден глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил, что к октябрю необходимо подготовить и ряд других принципиальных документов, в том числе по развитию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса.-0-