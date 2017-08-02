Обыски и задержания в РЭП: власти взялись за независимые профсоюзы

Попыткой зачистки независимого профсоюзного поля называют в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов обыски и задержания в РЭП. Эксперты, при этом, считают, что это дело не повлияет на отношения официального Минска с западными партнерами.

Что произошло

В среду, 2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info.

В офисе были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров, документы. Аналогичный обыск прошел и в офисе Белорусского независимого профсоюза (горняков, химиков и других работников) в Солигорске, были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров.

Геннадий Федынич и Наталья Пичужкина после допроса были отпущены из КГК , Игоря Комлика доставили в изолятор временного содержания на Окрестина.

Обыски прошли также дома у руководства БНП, кроме того, они были допрошены, как и председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

Официальная версия властей состоит в том, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США)».

При этом, по данным Комитета госконтроля, «должностные лица профсоюза нарушили требование Национального банка Республики Беларусь о необходимости получения специального разрешения на открытие счетов за рубежом», а также «пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов».

В результате в отношении двух должностных лиц (Федынич и Комлик) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

По данным Федынича, ему назвали размер неуплаченных налогов — 22 тыс. деноминированных рублей с суммы, полученной в 2011 году, но сумму доходов не назвали.

«Но я налоги всегда платил и плачу. Никаких лишних денег не имел и не имею», — заявил Федынич Tut.by .

Дело полическое - РЭП

«Дело возбуждено в ответ на нашу активность в деле защиты социально-экономических прав. Профсоюз РЭП активно участвовал в событиях Весны-2017, был одним из катализаторов протестов, активно отстаивал права "нетунеядцев", собирал подписи», - прокомментировал БДГ дело активист профсоюза Андрей Стрижак.

По его информации, «в общей сложности более 30 активистов профсоюза получили штрафы и сутки, а сумма штрафов превысила 7000 евро».

На сегодня, отметил Стрижак, работа профсоюза не парализована. «Геннадий Федынич на свободе, работаем с коллегами с правозащитных организаций, обеспечиваем юридическую поддержку задержанному Игору Комлику», - пояснил активист.

Второе «дело Беляцкого»?

Глава Правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий считает «дело профсоюзов» повторением своего дела. В качестве подтверждения этого он привел:

1. задержание проводилось Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля;

2. Обвинение то же — неуплата налогов в особо крупных размерах, статья 243 часть 2 УК Беларуси.

«Нет сомнений, что дело это - политическое. Власти решили расправиться с неугодными и в самом деле независимыми профсоюзами в отместку за Весну-2017 и, боясь горячей осени, так как основные проблемы в экономике не решены, и они предусмотрительно бьют по самым для них опасным», - написал Беляцкий у себя в Facebook .

Он призвал белорусское общество должно как можно скорее и громче высказаться по делу Федынича и выступил против новых политзаключенных в Беларуси.

Власти пытаются зачистить профсоюзное поле

«В этом деле много причин. Среди них есть и политическая — зачистка профсоюзного независимого поля. Поэтому удар и пришелся на самые крупные независимые профсоюзы - Белорусский независимый и РЭП», - сказал БДГ заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич. Оба профсоюза, где прошли обыски, являются членами БКДП.

По мнению Антусевича, своими действиями следователи пытались парализовать работу профсоюзов. «Я говорил с руководителем БНП Николаем Зиминым. Настроение — нормальное, но у них в офисе нет ни одного компьютера. Все конфисковано. А какая может быть работа без компьютеров в 21 веке?» - отметил Антусевич. Он подчеркнул, что теперь одна с задач — восстановить все функции, чтобы профсоюз не прерывал работу.

«Власти, видимо, хотели что-то показать этим делом. Потому что, если они знали про то, что деньги поступали на счета, знали не первый день, очевидно, они ждали удобного момента. Сегодня им это дело для чего-то нужно. Скоро мы увидим, во что это выльется, и кто будет виноватым», - добавил Сергей Антусевич.

Он напомнил, что Федынича выпустили, поэтому нельзя считать, что это дело в чистом виде повторяет «дело Беляцкого». «Но это серьезный сигнал для всех», - считает профсоюзный лидер. В том числе он не исключил опасность и для БКДП.

«Власти декларируют одно, а делают совершенно другое. На это нужно обратить внимание западным политикам, которые видят будто бы либерализацию, оттепель, потепление», - добавил Антусевич.

«Профсоюзное дело» на отношения Минска и Запада не повлияет

«Сложно сказать, почему именно сейчас появилось дело против РЭП. Скорее всего, именно сейчас у правоохранительных органов появились факты про зарубежные счета, которых раньше не было. Другие причины — политические. Возможно, власти пытаются нейтрализовать те структуры, которые могли организовать какие-то акции протеста», - прокомметировал ситуацию политолог Валерий Карбалевич.

Эксперт считает, что власти сделали некоторые выводы с весенних акций протеста. «Первый шаг, это патрулирование улиц военными . Разгром РЭП и других независимых профсоюзов — второй. Могут быть и другие», - добавил Карбалевич.

При этом, он не думает, что «дело профсоюзов» повлияет на отношения официального Минска с Западом. «Преследование ведется не по политическим мотивам, а по чисто криминальным. Неуплата налогов во всем мире — это преступление. Не думаю, чтобы на это сильно отреагировали на Западе», - пояснил политолог. Тем более, добавил Карбалевич, что политическую фигуру Геннадия Федынича пока отпустили.