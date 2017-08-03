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Госдеп: новыми санкциями США не объявляли торговую войну России

03.08.2017 23:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Новый санкционный закон США не является объявлением России торговой войны, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, сообщило РИА Новости.

Госдеп: новыми санкциями США не объявляли торговую войну России
© REUTERS Jonathan Ernst
Трамп подписал закон о санкциях против России

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с принятием в США закона о санкциях Штаты объявили РФ полноценную торговую войну.

"Определенные лица из определенных стран говорят такие радикальные вещи. Это не объявление войны", – цитирует агентство слова дипломата.

В свою очередь официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт журналистам рассказала, что ведомство не будет комментировать заявление Медведева.

"Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать", – отметила Науэрт.

При этом она подчеркнула, что Госдеп будет выполнять данный закон, хотя и обеспокоен его принятием. "Президент подписал закон, и мы, конечно, будем ему следовать", – констатировала представитель американского ведомства.

Президент США Дональд Трамп в среду 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях в отношении Ирана, России и Северной Кореи. В документе вносятся изменения в круг арктических шельфовых и глубоководных проектов, нефтегазовых проектов, которым запрещается поставлять технологии и оборудование. Под новые ограничения попали все новые проекты, в которых подсанкционным компаниям из РФ принадлежит 33% и более. 

 
Теги: Минск
 
 
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Американское ведомство будет выполнять данный закон, хотя и обеспокоено его принятием.

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