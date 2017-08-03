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Саакашвили нашелся в Польше, въехав туда непонятно по каким документам

04.08.2017 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили приехал в Польшу и выступил на торжествах по случаю Варшавского восстания.

Саакашвили нашелся в Польше, въехав туда непонятно по каким документам
© Фото: пресс-служба президента Украины
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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

Но  Telewizja Republika 3 августа разместила на своем канале в YouTube видео с экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, который на польском и английском языке выступил перед участниками мероприятиях по случаю 73 годовщины Варшавского восстания. Во время своей речи политик коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине. 

В Пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию республики.

А сам Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке комментарий к сообщению Блока Петра Порошенко о планируемом введении уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию Украины.

"Эти… готовятся к моему возвращению", — написал опальный политик на украинском и русском языках.

 
Теги: Минск
 
 
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По какому паспорту бывший президент Грузии пересек границу Польши и находится на ее территории – неизвестно.

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