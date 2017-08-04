Вашингтон объявил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

МИНСК, 5 авг — Sputnik. США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями, сообщил в пятницу госдепартамент США.

Отмечается, что американцы воспользовались своим законным правом на прекращение сотрудничества. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США продолжат сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений.

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, сообщают информагентства со ссылкой на Госдепартамент страны. Делегация США в ООН уведомила о таком решении государства генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Госдепартамент отмечает, что страной поддерживается сбалансированный подход к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности. Также в ведомстве напомнили слова президента Дональда Трампа, который не исключил возвращения США в число стран — участниц соглашения, но на особых условиях.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда 195 участников договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.