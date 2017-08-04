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Отдых Путина в Сибири: подводная охота и "гонки за щукой"

05.08.2017 19:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время короткого отпуска загорал, продемонстрировал хорошую физическую форму и с голым торсом ловил рыбу в Сибири.

64-летний российский лидер в течение двух дней занимался подводной охотой и рыбалкой. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

Отдых Путина в Сибири: подводная охота и "гонки за щукой"
© Sputnik Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Кадры подводной рыбалки главы России были опубликованы в сети.

Отдых Путина в Сибири: подводная охота и "гонки за щукой"
© Sputnik Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва

На фотоснимках с рыбалки видно, что президент погружался под воду в плотном гидрокостюме, но также он плавал в озере и без него, несмотря на низкую температуру воды.

Отдых Путина в Сибири: подводная охота и "гонки за щукой"
© Sputnik Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва

Песков отметил, что Путин имел возможность позагорать, так как в этих местах воздух быстро прогревается. На многих фотографиях президент запечатлен с голым торсом и в темных очках.

Отдых Путина в Сибири: подводная охота и "гонки за щукой"
© Sputnik Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Во время короткого отпуска российский лидер показал хороший уровень рыбацкой подготовки. Он поймал окуня на блесну, чем вызвал удивление экспертов в области рыбалки.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер активно отдохнул на таежной реке в Южной Сибири.

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