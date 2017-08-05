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Мясникович представлял Беларусь на инаугурации президента Ирана
05.08.2017 21:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович представлял республику на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© REUTERS TIMA AGENCY
Церемония началась с исполнения оркестром гимна Исламской Республики Иран и чтения аятов Корана, после чего выступил спикер парламента Али Лариджани, приветствовавший зарубежных гостей, а также глава судебной власти Садек Амоли Лариджани.
Церемония официального вступления президента в должность завершилась произнесением и подписанием текста клятвы Хасаном Роухани. Вступивший в должность президент пообещал применить все силы для защиты официальной религии, действующего в стране порядка и основного закона страны.
На церемонии инаугурации участвовали гости из 92 стран.
"Беларусь на торжествах представляли председатель Совета Республики Михаил Мясникович и посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик", — сообщили в пресс-службе Совета республики.
В субботу Мясникович провел рабочую встречу с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.
"В ходе встречи руководители парламентов двух стран детально обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития сотрудничества в сфере продвижения белорусских товаров на иранский рынок, как сельскохозяйственных (экспорт мясной продукции), так и промышленных (продукции машиностроения), а также необходимости ускорения реализации масштабных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Беларуси иранской компанией "Кейсон", — говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны отметили важность реализации для обеих сторон проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", а также позитивное влияние взаимодействия в рамках ЕАЭС на белорусско-иранские экономические отношения.
Одной из тем обсуждения был вопрос признания иранской стороной документов о высшем образовании белорусских медицинских университетов. Мясникович выразил надежду, что его иранский коллега окажет содействие в решении вопроса признания Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана дипломов выпускников белорусских медицинских вузов.
Визит председателя Совета республики в Иран продлится до 6 августа.
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На церемонии были гости из 92 стран, вместе со спикером верхней палаты белорусского парламента присутствовал посол республики в Иране.
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